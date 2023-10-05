Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтвердил разработку в вузе системы социального рейтинга. Об этом сообщает «Коммерсант».

Платформа с названием «Мы» будет формировать рейтинг граждан на основе ряда параметров. В представленном в 2022 году докладе говорилось, что система поможет разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.

В РГСУ ожидают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы предлагают связать ее с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, а также с номером телефона.