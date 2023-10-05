Ученые обнаружили, что особые гены влияют на выбор рациона питания

Научный коллектив из Северо-Западного университета в США обнаружил, что некоторые люди могут быть более склонны к отказу от мяса в пользу вегетарианства. Оказалось, что некоторые гены могут влиять на выбор рациона питания. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Исследователи отметили, что 48-64% людей, которые считают себя вегетарианцами, иногда употребляют рыбу, птицу и красное мясо. Вероятнее всего, биологические потребности организма пересиливают желание отказаться от продуктов животного происхождения.

Чтобы определить, влияет ли генетика на способность человека придерживаться диеты, исключающей мясо, рыбу и птицу, ученые проанализировали данные 5324 строгих вегетарианцев и 329 455 человек, в рацион которых входили все типы продуктов. Информация была получена из британского биобанка. Биобанк — это хранилище биологических образцов (обычно человеческих) для использования в исследованиях.

Выяснилось, что гены RIOK3, RMC1 и NPC1 особым образом участвуют в метаболизме липидов и функционировании мозга, повышая способность человека придерживаться вегетарианской диеты. Авторы исследования предположили, что в мясе могут присутствовать липидные компоненты, которые жизненно необходимы некоторым людям. Однако те, чья генетика благоприятствует вегетарианству, способны синтезировать эти соединения внутри организма.