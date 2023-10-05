Западные СМИ отреагировали на участие Prada в создании скафандров для NASA

Как стало известно накануне, итальянский дом моды Prada намерен принять участие в разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3, запланированной на 2025 год. Он заключил соответствующее соглашение с одним из лидеров в сфере космического туризма и технологий - Axiom Space. О том, как отреагировали на данную новость западные СМИ, пишет РИА Новости.

© Unsplash

В частности, об этом партнерстве высказалась итальянская газета Il Sole 24 Ore. В публикации говорится, что оно носит революционный характер. Издание обратило внимание на то, что запланированный на 2025 полет на Луну станет первым с 1972. Также оно подчеркивает, что миссия ознаменуется первой высадкой женщины на Луну.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что выбор Prada связан с ее опытом в производстве и использовании различных материалов. Как указывает она, благодаря участию модного дома скафандры будут более удобными в использовании.

Издание Daily Mail написало, что следующий выход Prada на подиум будет в прямом смысле этого слова «не из мира сего».