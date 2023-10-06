HP выпустила моноблок с ручкой для переноса и встроенным кармашком

Компания HP анонсировала новый ПК в формфакторе моноблока под названием Envy Move, который отличается от традиционных моделей своей мобильностью и удобством использования. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Компьютер оснащен 23,8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2560х1440 пикселей и технологией защиты глаз Low Blue Light. Envy Move также отличается от конкурентов поддержкой стилусом, наличием ручки для переноски и специального кармана для хранения клавиатуры. Кроме того, моноблок оснащен встроенной батареей на 83 Вт*ч, которая позволяет работать без подключения к сети до четырех часов.

Среди других особенностей HP Envy Move можно отметить наличие 5-мегапиксельной веб-камеры с закрывающей шторкой, двух микрофонов, внешнего блока питания на 90 Вт и Bluetooth-клавиатуры с тачпадом в комплекте.