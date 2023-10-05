«Причина в том, что у них отказал сервер, оказалось, что компания экономит на серверах, у них нет дублирования, резервирования. То есть, Россию обслуживает один сервер. Это не укладывается в голове, но это так по факту. Исторически сложилось так, что многие китайские компании, которые работали под зонтиком Xiaomi, физически были размещены там же. Например, независимая компания Aqara довольно быстро решила вопрос, у них умный дом заработал, все устройства работают. А другие компании, мягко говоря, не могут этого сделать. Это тоже показывает уровень поддержки. Это касается только тех рынков, в которые компания не хочет вкладываться. Поэтому Aqara сегодня лучше, россияне это уже поняли», - объяснил он.