В США отказались прекращать совместные полеты в космос на «Союзах»

NASA не нашло причин отказываться от полетов в космос на российских «Союзах», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства Шона Фуллера.

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — заявил Фуллер на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

До этого Фуллер работал директором программ пилотируемых космических полетов NASA в России — он считает большим успехом программу совместного использования российских пилотируемых космических кораблей и стремится продолжать это сотрудничество.

Ранее стало известно, что итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Spacе при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.