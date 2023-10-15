Теории заговора уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни: по мере развития Интернета и социальных сетей они привлекают внимание еще большего количества людей. Журнал Popular Mechanics рассказал, что из себя представляют теории заговора и почему человечество склонно верить даже в самые абсурдные истории.

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Что такое теория заговора

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Согласно популярному научному определению, теории заговора чаще всего затрагивают якобы секретный сговор двух и более людей, которые намерены получить имморальное или нелегальное преимущество над другими без их ведома. Под эти критерии подпадает огромное количество безумных вымыслов: от «подставной» высадки на Луну, снятой Стэнли Кубриком, до инсценировки смерти Тупака Шакура. Серьезные и вполне реальные скандалы тоже соответствуют определению теории заговора: Уотергейтский инцидент, Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

Почему мы верим в теории заговора

Человечество произошло от приматов, которые выработали привычку замечать опасные, спрятанные вещи — например, хищников, затаившихся в высокой траве. Наши предки были параноиками, которые всегда готовились к худшему, и эта черта поведения помогла им выжить. Теории заговора работают по схожему принципу: они дают людям достаточно фактов, чтобы пробудить доисторические, примитивные страхи. Разве что вместо саблезубых тигров или волков роль угрозы выполняют правительства, могущественные корпорации или целые этнические группы.

Большинство людей верит в довольно предсказуемые теории заговора. Например, согласно статистике от 2017 года, более 50% жителей США (вне зависимости от возраста, образования и политических взглядов) уверены, что убийство Джона Ф. Кеннеди было совершено более чем одним человеком. Опрос 2019 года показал, что 45% взрослого населения Штатов сомневается в безопасности вакцин; 68% американцев считают, что правительство скрывает информацию насчет НЛО.

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Против многих из этих теорий можно привести тонны фактических доказательств, но некоторые из них получили подтверждение — или, по крайней мере, весомую причину для сомнений. Так, падение «погодного зонда» в Розуэлле действительно было правительственной операцией по сокрытию правды. К тому же, недавно правительство США призналось в том, что тайные исследования НЛО шли годами. Иными словами, несложно понять, почему люди цепляются за теории заговора — в том числе совершенно безумные.

Помимо этого, теории заговора привлекают публику благодаря одному важному психологическому нюансу: они позволяют найти виновного в ситуации, где найти правых и виноватых бывает тяжело. Привлекательный заговор объясняет сложные происшествия и дает простой ответ на невозможные вопросы.

Официальная версия событий 11 сентября гласит, что маленькая группа радикальных террористов превратила в оружие самый распространенный вид транспорта в стране — и государство оказалось к этому совершенно не готово. Согласитесь, звучит ужасно, ведь из-за этого возникают другие неудобные вопросы. Но зачем искать на них ответ, если можно обвинить во всем тайное мировое правительство, которое строит козни цивилизованному миру?