Почему мы верим в теории заговора?
Теории заговора уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни: по мере развития Интернета и социальных сетей они привлекают внимание еще большего количества людей. Журнал Popular Mechanics рассказал, что из себя представляют теории заговора и почему человечество склонно верить даже в самые абсурдные истории.
Что такое теория заговора
Согласно популярному научному определению, теории заговора чаще всего затрагивают якобы секретный сговор двух и более людей, которые намерены получить имморальное или нелегальное преимущество над другими без их ведома. Под эти критерии подпадает огромное количество безумных вымыслов: от «подставной» высадки на Луну, снятой Стэнли Кубриком, до инсценировки смерти Тупака Шакура. Серьезные и вполне реальные скандалы тоже соответствуют определению теории заговора: Уотергейтский инцидент, Перл-Харбор и теракты 11 сентября.
Почему мы верим в теории заговора
Человечество произошло от приматов, которые выработали привычку замечать опасные, спрятанные вещи — например, хищников, затаившихся в высокой траве. Наши предки были параноиками, которые всегда готовились к худшему, и эта черта поведения помогла им выжить. Теории заговора работают по схожему принципу: они дают людям достаточно фактов, чтобы пробудить доисторические, примитивные страхи. Разве что вместо саблезубых тигров или волков роль угрозы выполняют правительства, могущественные корпорации или целые этнические группы.
Большинство людей верит в довольно предсказуемые теории заговора. Например, согласно статистике от 2017 года, более 50% жителей США (вне зависимости от возраста, образования и политических взглядов) уверены, что убийство Джона Ф. Кеннеди было совершено более чем одним человеком. Опрос 2019 года показал, что 45% взрослого населения Штатов сомневается в безопасности вакцин; 68% американцев считают, что правительство скрывает информацию насчет НЛО.
Против многих из этих теорий можно привести тонны фактических доказательств, но некоторые из них получили подтверждение — или, по крайней мере, весомую причину для сомнений. Так, падение «погодного зонда» в Розуэлле действительно было правительственной операцией по сокрытию правды. К тому же, недавно правительство США призналось в том, что тайные исследования НЛО шли годами. Иными словами, несложно понять, почему люди цепляются за теории заговора — в том числе совершенно безумные.
Помимо этого, теории заговора привлекают публику благодаря одному важному психологическому нюансу: они позволяют найти виновного в ситуации, где найти правых и виноватых бывает тяжело. Привлекательный заговор объясняет сложные происшествия и дает простой ответ на невозможные вопросы.
Официальная версия событий 11 сентября гласит, что маленькая группа радикальных террористов превратила в оружие самый распространенный вид транспорта в стране — и государство оказалось к этому совершенно не готово. Согласитесь, звучит ужасно, ведь из-за этого возникают другие неудобные вопросы. Но зачем искать на них ответ, если можно обвинить во всем тайное мировое правительство, которое строит козни цивилизованному миру?
Наконец, важно понимать, что человеческий разум склонен к искажению пропорциональности. Когда результат того или иного события получается в какой-то мере значимым, мы автоматически думаем, что причина события должна быть не менее монументальной. Пропорциональная причинно-следственная связь — ключевой принцип почти каждого нашего действия. Она создает картину нашего мировосприятия. Если мы попадаем молотком по пальцу, то, возможно, рану надо будет обработать и нанести пластырь — не обязательно сразу ампутировать конечность. Когда реальность противоречит нашим ожиданиям, мы сразу ищем причину в тайном заговоре, а не объективной правде.