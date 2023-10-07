Почему мы никогда не станем бессмертными и при чем здесь физика

Борьба со старением и погоня за бессмертием — весьма популярные хобби среди богатейших людей планеты. Миллиардеры испытывают самые разные методы в попытках откатить свой возраст, вплоть до переливаний плазмы молодых людей. Но все «лайфхаки» рано или поздно могут наткнуться на непреодолимую преграду — законы физики. Журнал Popular Mechanics рассказал о механизмах старения людей и том, сможем ли мы достичь вечной жизни.

© Pxhere

Физика старения

Видео дня

Существует несколько возможных объяснений того, почему мы стареем. Эволюционный аргумент заключается в том, что каждое новое поколение живых существ должно умереть, чтобы дать дорогу следующему. Если отталкиваться от этой теории, то старение человеческого тела — это не изъян физиологии, а важный биологический механизм.

Есть и другая гипотеза: т.н. теория «износа». Согласно этой точке зрения, наше тело состоит из множества «молекулярных машин», которое выполняют самые разные задачи: от размножения клеток до перемещения питательных веществ. Они постоянно окружены тысячами молекул воды, которые сталкиваются с машинами триллионы раз в секунду. Физики называют это явление термальным движением — хотя больше подошло бы определение «термальный хаос».

Термальное движение выступает источником энергии, необходимой для работы молекулярных машин, однако они также разрушают связь между другими молекулами. Иными словами, постепенно даже молекулярные машины изнашиваются — и в какой-то момент человеческое тело не может больше их ремонтировать. Под второй закон термодинамики подпадает поведение всех молекул; он может объяснить истинный механизм всех остальных теорий старения.

Можем ли мы замедлить старение человеческого тела

Часть повреждений, которые возникают в результате старения, можно обратить — но стоит помнить о том, что человеческое тело состоит из 37 триллионов разных клеток, которые относятся к 200 разным типам. Физиологические механизмы тела даже при большом желании не способны восстановить молекулярные повреждения в полном объеме. Например, недавние исследования показали, что транскрипция ДНК в протеины становится менее эффективной по мере того, как организмы стареют. Протеины делают большую часть работы в клетках, а также отвечают за структуру и функции тканей организма.

Само собой, старение можно немного замедлить, если максимально снизить повреждения организма на клеточном уровне. Вести здоровый образ жизни, соблюдать правильную диету, потреблять поменьше алкоголя. Некоторые ученые обнаружили, что старые мыши, получавшие переливания крови от молодых, прожили дольше — хотя не факт, что этот опыт можно экстраполировать на людей. Но существуют ли другие способы систематического замедления старения?

Pxhere

По мнению специалистов, да. Иногда помогают низкие температуры и низкокалорийная диета. Опыты на нематодах и мышах показывают, что воздействие электростатических магнитных полей тоже способно замедлить старение… Но некоторые исследования показали прямо противоположный результат, поэтому ученые пока не могут дать однозначного ответа. Человек может принимать витамины С, В и А, питаться свежими фруктами, жить в живописном местечке, постоянно медитировать и заниматься физическими упражнениями. Однако все это поможет дожить максимум до 110 лет — и то, если очень повезет. Хотя продолжительность жизни за прошедший век возросла вдвое, большинство ученых не верят, что люди смогут преодолеть потолок долголетия, заданный Жанной Кальман — она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

В то же время, продолжительность жизни человека и так серьезно превысила показатели, которые можно было бы считать разумными. За некоторыми яркими исключениями, долголетие прямо соотносится с размером животного. Мыши, как правило, живут два года, тогда как слоны доживают до 60, а голубые киты — до 90. Если отталкиваться от этой логики, то человек, по идее, должен жить примерно 40 лет — именно этот показатель был нормой для большинства людей в XX веке. Дикие животные редко доживают до старости из-за хищников, болезней и голода: они умирают задолго до того, как симптомы старения клеток дают о себе знать.

Pxhere