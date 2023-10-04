Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии присуждена за фундаментальные открытия в нанотехнологиях
В Стокгольме Нобелевский комитет назвал лауреатов 2023 года в области химии. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также россиянин Алексей Екимов. Премия присуждена "за открытие и синтез квантовых точек".
В прошлом году Нобелевская премия по химии была присуждена ученым из Дании и США - удостоены Кэролин Бертоцци, Мортен Мелдал, Барри Шарплесс.
Как отметили в Нобелевском комитете, отмечен вклад исследователей в понимание функционального способа построения молекул, а также их новаторские работы, нацеленные "на упрощение сложных процессов".
В этом году уже огласили имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физике. Отмечены Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. Премию присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л Юилье за изучение электронов и природы света.