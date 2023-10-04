Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

В Стокгольме Нобелевский комитет назвал лауреатов 2023 года в области химии. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также россиянин Алексей Екимов. Премия присуждена "за открытие и синтез квантовых точек".

В прошлом году Нобелевская премия по химии была присуждена ученым из Дании и США - удостоены Кэролин Бертоцци, Мортен Мелдал, Барри Шарплесс.

Как отметили в Нобелевском комитете, отмечен вклад исследователей в понимание функционального способа построения молекул, а также их новаторские работы, нацеленные "на упрощение сложных процессов".