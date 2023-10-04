Один из самых ярких объектов в небе обеспокоил астрономов

Низкоорбитальный спутник связи BlueWalker 3 стал самым ярким аппаратом на околоземной орбите. С его помощью смартфоны получают возможность использования спутниковой связи. Однако в новой статье в научном журнале Nature ученые призывают отказаться от таких устройств, ведь их распространение сможет изменить ночное небо до неузнаваемости.

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BlueWalker 3 является новым шагом в развитии телекоммуникационной отрасли. Огромный спутник с площадью антенны 64 квадратных метров является крупнейшим коммерческим комплексом связи на низкой орбите. Он уже позволил обычному смартфону совершить звонок из территории, в которой нет вышек сотовой связи.

Однако просуществует он недолго, поскольку является прототипом для еще более крупных устройств, которые уже разрабатывает оператор AST SpaceMobile при поддержке AT&T. Эти планы волнуют научное сообщество.

Обычно, чем спутник крупнее, тем он ярче на небосводе. Появление объектов еще большего размера будет приводить к усилению светового загрязнения. Уже сейчас космические аппараты устраивают «фотобомбы» для астрономических наблюдений: они затрудняют определение созвездий и увеличивают свечение неба из-за чего становится труднее разглядеть туманности, пылевые облака и менее яркие объекты.

Доцент чилийского Университета Атакамы, астроном Джереми Треглоун-Рид считает, что процесс светового загрязнения ночного неба следует пресечь в зародыше. Он отметил, что по яркости BlueWalker 3 примерно соответствует Проциону — восьмой по яркости звезде, видимой с Земли. Ярче него в ночном небе только Луна, Юпитер, Венера и семь звезд.