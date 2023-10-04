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Кого и за что объявляли лауреатами Нобелевских премий по химии

4 октября 2023 года в Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии. ТАСС подготовил материал об этой награде.

Кого и за что объявляли лауреатами Нобелевских премий по химии
© globallookpress.com

Присуждение премии

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Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области. Премию присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по химии, состоящий из пяти-шести членов, которые избираются Академией на три года. Правом номинировать на премию обладают около 3 тыс. ученых из разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета. Кандидатов можно предлагать с сентября по 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября Академия выбирает лауреата большинством голосов.

Лауреаты

Первым этой награды в 1901 году был удостоен нидерландский ученый Якоб Хендрик Вант-Гофф за открытие законов химической динамики и осмотического давления в растворах. Среди других лауреатов премии Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира. Двое ученых становились обладателями премии по химии дважды - британский специалист в области белков и нуклеиновых кислот Фредерик Сэнгер в 1958 и в 1980 году и американский исследователь стереоспецифических реакций и основоположник клик-химии Барри Шарплесс в 2001 и 2022 году.

Всего в списке лауреатов 189 ученых. В их числе восемь женщин. Это французская ученая польского происхождения Мария Кюри, удостоенная награды в 1911 году за открытие радия и полония (в 1903 году она получила Нобелевскую премию по физике). В 1935 году за синтез новых радиоактивных элементов премию получила ее дочь Ирэн Жолио-Кюри. В 1964 году награда была присуждена Дороти Кроуфут-Ходжкин из Великобритании, в 2009 году - Аде Йонат из Израиля, в 2018 году - американке Фрэнсис Арнольд, в 2020 году премию разделили ученая из Германии французского происхождения Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна, в 2022 году треть награды получила американка Каролин Бертоцци.

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов, один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей. Премии он был удостоен (совместно с английским химиком Сирилом Хиншелвудом) в 1956 году за обоснование общей количественной теории цепных реакций.

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные этой наградой в 1938 и 1939 году, были вынуждены отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Они смогли получить диплом и медаль после Второй мировой войны.

В 2022 году с Барри Шарплессом премию разделили американец Каролин Бертоцци и датчанин Мортен Мелдал. Все они были удостоены награды за "развитие клик-химии и биоортогональной химии".

Статистика

В 1901-2022 годах премия присуждалась 114 раз (в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940-1942 годах академикам не удавалось найти достойного кандидата). 25 раз премия была разделена между двумя лауреатами, 26 раз - между тремя. Средний возраст лауреатов премии по химии - 58 лет. Самым молодым в списке остается француз Фредерик Жолио-Кюри (35 лет), а самым пожилым - 97-летний Джон Гудинаф (США).