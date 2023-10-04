Эксперт рассказал, как избежать покупки смартфона с вирусами
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал два сценария заражения новых смартфонов вирусами. В эфире радио Sputnik он рассказал, как избежать покупки устройства с вирусами.
По словам Лукацкого, первый сценарий — загрузка вредоносного ПО на производстве. Как правило это происходит в Китае. При этом ранее были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов. Они передавали информацию о том, как устройства используются. Эксперт подчеркнул, что это было замечено на достаточно дешевых моделях.
Второй сценарий — установка вируса на смартфон уже в России. Российские законы требуют загружать на устройства отечественные программы. Это означает, что гаджеты распаковывают и на них устанавливается необходимой софт. В теории, среди него может затесаться вредоносная программа. При этом Лукацкий отметил, что такой вирус легко найдут антивирусные программы.
Чтобы избежать риска заражения эксперт посоветовал выбирать смартфоны более известных производителей. Они не станут рисковать своей репутацией, встраивая вредоносный код в свои устройства.