Эксперт рассказал, как избежать покупки смартфона с вирусами

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал два сценария заражения новых смартфонов вирусами. В эфире радио Sputnik он рассказал, как избежать покупки устройства с вирусами.

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По словам Лукацкого, первый сценарий — загрузка вредоносного ПО на производстве. Как правило это происходит в Китае. При этом ранее были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов. Они передавали информацию о том, как устройства используются. Эксперт подчеркнул, что это было замечено на достаточно дешевых моделях.

Второй сценарий — установка вируса на смартфон уже в России. Российские законы требуют загружать на устройства отечественные программы. Это означает, что гаджеты распаковывают и на них устанавливается необходимой софт. В теории, среди него может затесаться вредоносная программа. При этом Лукацкий отметил, что такой вирус легко найдут антивирусные программы.