Платформа «Литнет» запустила приложение для прослушивания аудиокниг

Литературная платформа "Литнет" запустила новое мобильное приложение "Литнет. Аудиокниги", позволяющее прослушивать книги в аудиоформате, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

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"Крупнейшая литературная платформа независимых авторов "Литнет" объявляет о запуске мобильного приложения "Литнет. Аудиокниги". <...> В приложении можно слушать произведения как авторов "Литнета", так и многих других. Пользователи уже могут найти на сервисе детектив "Лишние" в исполнении Кирилла Радцига и эпическое фэнтези "Ментор черного паука" Нины Малкиной. Эксклюзивно представлена история-постапокалипсис "По ту сторону дороги" Екатерины Андреевой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что библиотека развлекательной литературы ежедневно пополняется произведениями сотен независимых авторов и многих издательств. Пользователи смогут прослушать книги в жанрах фантастики и детектива, классику и детскую литературу, любовные романы и триллеры, книги о науке и психологии, также им доступны лекции, подкасты и аудиосериалы.

У пользователей "Литнета" есть возможность читать электронные книги в момент создания - автор выкладывает каждую главу сразу после написания. Аналогичная опция появится в скором времени и у аудитории приложения "Литнет. Аудиокниги". Пользователи смогут слушать книги в процессе их создания, а также делиться впечатлениями и общаться с писателем напрямую, добавили в пресс-службе.