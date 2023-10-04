Ученые УрФУ выявили пищевую пользу отходов виноделия

Быстрый способ определить ценность виноградных выжимок с точки зрения наличия антиоксидантов предложили ученые УрФУ, сообщается в журнале Chemical Papers. По их словам, эти вторичные продукты, полученные в процессе виноделия, могут являться ценным источником полезных веществ и использоваться в качестве основы для биологически активных добавок.

Исследователи отметили, что химический состав виноградных выжимок во многом аналогичен составу винограда и характеризуется высоким содержанием фенольных соединений, таких как катехины, флавонолы, лейкоантоцианы и антоцианы. На полезность вторичного сырья виноделия указала доцент кафедры аналитической химии Уральского федерального университета Елена Герасимова.

В сравнении с экстрактом свежих ягод винограда Изабелла, происходит неполное извлечение антиоксидантных соединений в ходе производства вина, что говорит о том, что вторичное сырье виноделия — все еще ценный источник природных антиоксидантов, — подчеркнула она.

Герасимова пояснила, что исследователями предложен простой и доступный потенциометрический метод контроля ценности виноградных выжимок. Исследователи изучали отходы винодельческого производства, состоящие из кожуры, косточек, листьев и гребней красных сортов крымского винограда Изабелла.