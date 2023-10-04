Врачи назвали замедляющие старение грибы

Грибы обладают полезными свойствами, так как в них содержится достаточное количество витаминов, а также пищевые волокна, поддерживающие микрофлору кишечника. Об этом заявили врачи Михаил Гинзбург и Наталья Чернышова.

© Мир 24

По словам Гинзбурга, наиболее полезны такие грибы, как шампиньоны и шиитаке.

«Последние исследования показали, что в них есть органические вещества гликозиды, которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения», – рассказал врач.

При этом он подчеркнул, что грибы нельзя употреблять каждый день, так как они тяжело перевариваются в желудке. К тому же старые и по-особому выращенные грибы могут содержать токсичные вещества. От некоторых из них невозможно избавиться даже при длительном кипячении и вымачивании.

Врач-терапевт Надежда Чернышова согласилась с тем, что почти все съедобные грибы полезны. Особенно это касается подберезовиков, подосиновиков и белых грибов. По словам специалиста, они хороши еще и тем, что помогают снизить вес за счет небольшого количества калорий. Кроме того, такие грибы легки в приготовлении, так как их можно просто пожарить или отварить.

В то же время врачи посоветовали быть осторожнее с употреблением маринованных и соленых грибов. Так, пожилым людям, беременным женщинам и детям лучше совсем исключить их из рациона, передает газета «Вечерняя Москва».