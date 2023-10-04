С космодрома Плесецк запустили три космических аппарата для МО РФ с начала года

Три ракеты с космическими аппаратами военного назначения были запущены с космодрома Плесецк с начала 2023 года. Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, сообщили в Минобороны РФ.