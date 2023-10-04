Ведущие производители чипов Тайваня помогают Huawei строить заводы в КНР

Bloomberg: ведущие производители чипов Тайваня помогают Huawei строить заводы в Китае
Тайваньский бизнес обвинили в содействии Китаю в сфере микроэлектроники. По данным американских СМИ, ряд компаний Тайваня работают с китайскими фаундри (то есть компаниями, производящими полупроводники) и направляют сотрудников в КНР.
«Ключевые технологические фирмы Тайваня помогают Huawei строить заводы по производству чипов в Китае», — пишет Bloomberg в заголовке обширного расследования о связях тайваньских компаний с КНР.
Основная линия — что бизнес Тайваня игнорирует и американские санкции, и общую напряженность между островом и материком, и продолжает сотрудничать с потенциальным противником. В частности, утверждается, что в Шэньчжэне на строящихся объектах структур подсанкционной Huawei можно даже встретить откомандированных туда работников тайваньских технокомпаний, одетых в форму с символикой своих работодателей. Хотя в статье подчеркнуто, что очевидного нарушения санкций США установить не удалось, на самом непризнанном острове уже звучит критика. Как выразился в беседе с агентством профессор тайваньского NCKU, произведенные благодаря этим сделкам чипы «попадут в ракеты, направленные в сторону Тайваня». Продолжает исполнительный редактор Bloomberg Питер Элстром:
«Многие из компаний заявили, что они действительно работают с китайскими партнерами, но не нарушают санкций США, поскольку данные проекты не являются стратегически значимыми. В частности, Topco утверждает, что работает только над системой водоснабжения некоего предприятия в КНР. Это может и не подпадать под американские ограничения. Опрошенные нами эксперты говорят, что факт нарушения санкций можно будет установить только при наличии более точных данных о том, какое оборудование там используется или какие компоненты туда поставляются. На самом же Тайване уже звучат критические высказывания о том, что на фоне растущей напряженности эти тайваньские компании делают выбор в пользу прибыли».
Хотя Bloomberg в традиционной для американских СМИ манере изображает работу тайваньцев с КНР чуть ли не как предательство родины, на деле на этом острове непросто найти компании, которые в той или иной форме не были связаны с китайским рынком. Как указывает Statista, на КНР приходится почти 40% всего тайваньского экспорта; а это крайне высокая степень экономической близости. Для иллюстрации, по данным Всемирного банка, в начале 2010-х годов Украина отправляла в Россию только 25% своего экспорта. Как вообще воспринимаются деловые связи с Китаем на самом Тайване? Рассказывает руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Корнеев:
«Конечно, там есть самые разные точки зрения на то, как надо выстраивать отношения двух берегов Тайваньского пролива. Например, партия Гоминьдан всегда выступала за единый Китай, за то, чтобы когда-то в какой-то перспективе все-таки объединиться. С другой стороны, нынешняя правящая партия — демократическая, прогрессивная — выступает с таких более, что ли, автономистских, или, как некоторые говорят, сепаратистских позиций. Основной кандидат от нынешней правящей партии Лай Цин-дэ говорит: «Зачем нам объявлять независимость, если она и так уже у нас есть?» Поэтому палитра взглядов действительно очень широкая. Конечно, для Тайваня, например, самый большой рынок — это рынок материкового Китая. И на Тайване среди бизнесменов есть многие, кто считает, что мы все китайцы: кто-то шанхаец, кто-то пекинец, а кто-то тайванец, но в принципе мы все китайцы. Поэтому нельзя исключать, что и те компании — это бизнесмены, которые действительно считают, что будущее экономического развития региона в том, что будет большой Китай».
Наконец, учитывая масштабы китайского рынка технологий, не совсем ясно, насколько ему нужна помощь Тайваня. С одной стороны, как указывает Bloomberg, девять из десяти всех производимых в мире чипов наивысшего поколения сегодня приходится на тайваньского гиганта TSMC. С другой — тот же Huawei недавно удивил Вашингтон новым смартфоном и спровоцировал расследование о том, как компании удалось выпустить чип в 7 нанометров, которого не ждали от КНР еще три-пять лет. На расследование агентства уже отреагировали в Тайбэе — власти острова начнут проверку сделок компаний с Китаем и рекомендуют тайваньскому бизнесу не нарушать санкции. Huawei и другие упомянутые Bloomberg китайские компании на запрос о комментарии не отреагировали.