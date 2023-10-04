Ведущие производители чипов Тайваня помогают Huawei строить заводы в КНР

«Конечно, там есть самые разные точки зрения на то, как надо выстраивать отношения двух берегов Тайваньского пролива. Например, партия Гоминьдан всегда выступала за единый Китай, за то, чтобы когда-то в какой-то перспективе все-таки объединиться. С другой стороны, нынешняя правящая партия — демократическая, прогрессивная — выступает с таких более, что ли, автономистских, или, как некоторые говорят, сепаратистских позиций. Основной кандидат от нынешней правящей партии Лай Цин-дэ говорит: «Зачем нам объявлять независимость, если она и так уже у нас есть?» Поэтому палитра взглядов действительно очень широкая. Конечно, для Тайваня, например, самый большой рынок — это рынок материкового Китая. И на Тайване среди бизнесменов есть многие, кто считает, что мы все китайцы: кто-то шанхаец, кто-то пекинец, а кто-то тайванец, но в принципе мы все китайцы. Поэтому нельзя исключать, что и те компании — это бизнесмены, которые действительно считают, что будущее экономического развития региона в том, что будет большой Китай».