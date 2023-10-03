В Корее мужчину посадили в тюрьму за создание голых фото детей с помощью ИИ

В Южной Корее произошёл громкий случай — местного жителя осудили за использование ИИ для создания откровенных изображений детей.

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Сообщается, что осужденному более 40 лет. Его обвинили в нарушении законодательства о защите детей и молодёжи, в результате чего он получил срок — 2,5 год лишения свободы.

По словам местной прессы, мужчина использовал нейросети для создания около 360 изображений сексуального характера, героями которых были дети. Что интересно, все картинки, которые полиция изъяла, находились исключительно на носителях нарушителя — он не распространял их.

Известно также, что для создания изображений мужчина использовал текстовые запросы «10-летний», «обнажённый» и «ребёнок».