Конец света в 2182: что нужно знать об астероиде Бенну

24 сентября специалисты NASA подтвердили историческую новость: ученые получили образцы космической пыли и камней, собранные на астероиде (101955) Бенну. Сбор этих образцов был ключевой целью миссии OSIRIS-REx, и в будущем он может помочь выяснить, грозит ли Земле столкновение с астероидом. Портал Science Focus рассказал все, что нужно знать о Бенну.

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Опасность астероида Бенну

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(101955) Бенну был обнаружен еще в 1999 году. Позднее он получил неофициальный титул самого опасного астероида в мире: ему присвоен наивысший рейтинг по шкале Палермо, которая оценивает потенциальную опасность воздействия околоземных объектов. Дело в том, что, по прогнозам специалистов, существует ненулевая вероятность столкновения между Бенну и Землей. Причем ученые даже могут назвать конкретную дату возможной катастрофы: 24 сентября 2182 года.

Шанс столкновения составляет 1 к 2 700. На бумаге риск нельзя назвать большим, однако он гораздо выше, чем вероятность найти четырехлистный клевер (1 к 5 000) или стать жертвой удара молнии (1 к 15 300). Конечно, Бенну не грозит уничтожением планеты: его размер составляет 1/20 от астероида, который убил динозавров. Тем не менее, его падение на Землю все равно сулит серьезные разрушения. По прогнозам, астероид оставит после себя кратер диаметром 6,4 км и гарантированно уничтожит близлежащие города.

Шанс катаклизма существует из-за траектории Бенну, которая проходит совсем недалеко от Земли. В следующий раз астероид пройдет недалеко от планеты в 2135 году, и сила притяжения планеты может изменить его траекторию: если это произойдет, то Бенну примет курс, ведущий к столкновению. Изначально ученые подсчитали, что астероид может пройти через 26 «гравитационных скважин» на своем пути — и любая из них способна изменить его траекторию к худшему. Однако в 2021-м NASA заявило, что подробный анализ данных выявил только две активных скважины.

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Можем ли мы изменить путь астероида

Образцы, собранные OSIRIS-REx, способны помочь ученым спрогнозировать траекторию Бенну более четко. Для того, чтобы отклонить траекторию подобных объектов, нужно хорошо понимать их внутренний состав. Помимо этого, нельзя забывать о том, что на перемещение астероидов также влияет солнечный ветер. Подобные факторы делают прогнозы в долгой перспективе крайне сомнительными.