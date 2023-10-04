Скорость USB-C кабеля iPhone 15 Pro сравнили с конкурентами

Примечательно, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают скорость передачи данных USB 3.2 Gen 2 – до 10 ГБит в секунду. Это означает, что можно быстро передавать большие файлы, примерно в 20 раз быстрее, чем через USB 2.0 на стандартном iPhone 15. Однако кабели USB-C, поставляемые в комплекте со всеми моделями iPhone 15, поддерживают только скорости USB 2.0. Авторы издания PhoneArena сравнили скорость комплектного USB-C кабеля iPhone 15 Pro с другими аналогами.

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Для испытания были приобретены кабель Apple Thunderbolt 4 (1 метр) за $70 и кабель USB 3 за $15. Кабель USB 3 довольно толстый, особенно по сравнению со стандартным кабелем iPhone 15. Некоторые утверждают, что это одна из причин, по которой Apple не включила их в комплектацию с Pro-моделями. Самый «чистый» способ проверить скорость USB – просто использовать внешний диск.

Таким образом был взят внешний диск Samsung и подключён к iPhone 15 Pro Max. Для тестирования предварительно было записано 2-минутное видео 4K ProRes, объем которого составил около 9,86 ГБ. Затем файл был скопирован несколько раз на SSD, каждый раз другим кабелем.

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Вот какие результаты получились:

USB 3, поставляется в комплекте с SSD – 27 секунд;

Apple Thunderbolt 4 ($70) – 27 секунд;

USB 3 кабель с Amazon ($15) – 27 секунд;

USB 2, который поставляется в комплекте с iPhone, – 4 минуты и 5 секунд.

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В случае передачи файла на MacBook Pro получились следующие результаты:

Apple Thunderbolt 4 ($70) – 1 минута 6 секунд;

USB 3 кабель с Amazon ($15) – 1 минута 9 секунд;

USB 2, который поставляется в комплекте с iPhone, – 4 минуты и 38 секунд.