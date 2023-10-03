Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии в области физики. Ими стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Люлье «за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».
Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме 2 октября. Первыми были объявлены обладатели награды в области медицины и физиологии (Каталин Карико и Дрю Вайсман).
4 октября станет известен лауреат в области химии, 5 октября – литературы, 6 октября объявят обладателя Нобелевской премии мира. В понедельник, 9 октября, назовут имя обладателя Нобелевской премии по экономике.