Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии в области физики. Ими стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Люлье «за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

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Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме 2 октября. Первыми были объявлены обладатели награды в области медицины и физиологии (Каталин Карико и Дрю Вайсман).