$98.48+1.06103.87+0.70

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии в области физики. Ими стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Люлье «за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
© Мир 24

Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме 2 октября. Первыми были объявлены обладатели награды в области медицины и физиологии (Каталин Карико и Дрю Вайсман).

4 октября станет известен лауреат в области химии, 5 октября – литературы, 6 октября объявят обладателя Нобелевской премии мира. В понедельник, 9 октября, назовут имя обладателя Нобелевской премии по экономике.

1