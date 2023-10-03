Boeing планирует нарастить производство модели 737

По его информации, производство моделей семейства Boeing 737, которое включает более ранние варианты, а также Boeing 737 MAX, вырастет до 42 самолетов в месяц к декабрю 2023-го. Однако уже к июлю 2025 года компания планирует нарастить объем производства этой модели до 57 самолетов в месяц. Как отмечает издание, ранее авиастроитель уже пытался достичь похожих показателей, но в 2019 году два самолета Boeing 737 MAX разбились, их выпуск был приостановлен. Прежняя версия плана подразумевала наращивание производства до 52 самолетов в месяц к январю 2025 года.