Apple перестала ремонтировать Apple Watch

Компания Apple перестала принимать в ремонт свои первые «умные» часы с индексом Series 0, выпущенные в 2015 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

По данным MacRumors, Apple Watch Series 0 официально были занесены в список устаревших устройств 30 сентября 2023 года. Об этом журналистам стало известно из копии письма из внутренней рассылки Apple.

MacRumors отмечает, что вместе с базовыми моделями Apple Watch Series 0 в авторизованных сервисных центрах перестанут принимать также и золотую версию. Корпус этой модели выполнен из 18-каратного золота. На релизе они продавались за $17 тыс.

Кроме золотой версии существуют еще классические модели на 38 и 42 мм, а также модификация от Hermes.

Apple определяет устройства в категорию устаревших спустя семь лет после прекращения их продажи. Apple Watch Series 0 были сняты в 2016 году, после выхода Apple Watch Series 1.