Российский производитель смартфонов Inoi начал процедуру ликвидации
Российский производитель смартфонов Inoi запустил процедуру ликвидации по собственному заявлению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что ликвидатором стал бенефициар компании Сергей Фомин. При этом сама компания Inoi пока никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, что в 2017 году смартфон Inoi стал первым подобным гаджетом с российской операционной системой «Аврора», которую уже в 2018 году сменили на ОС Android. В октябре 2022 года компания и вовсе объявила об уходе из России. Это стало первым случаем ухода из российского рынка отечественной компании. Кроме того, тогда представители Inoi отказались давать комментарии российским СМИ, а сам производитель перерегистрировался как эстонская компания.
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