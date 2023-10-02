Российский производитель смартфонов Inoi начал процедуру ликвидации

Отмечается, что ликвидатором стал бенефициар компании Сергей Фомин . При этом сама компания Inoi пока никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что в 2017 году смартфон Inoi стал первым подобным гаджетом с российской операционной системой «Аврора», которую уже в 2018 году сменили на ОС Android. В октябре 2022 года компания и вовсе объявила об уходе из России. Это стало первым случаем ухода из российского рынка отечественной компании. Кроме того, тогда представители Inoi отказались давать комментарии российским СМИ, а сам производитель перерегистрировался как эстонская компания.