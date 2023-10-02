Астроном оценил опасность от сближения Земли с пропавшим на 34 года астероидом

«Пролетающие мимо Земли астероиды — это настолько частое и рядовое явление, что на каждый чих не наздравствуешься. Заглядываешь в этот список и видишь: накануне пролетел такой же, через три дня аналогичный пройдет, и их никто не заметил. В общем это не событие», — отметил Вибе.