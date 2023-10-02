Российские ученые выяснили, как «дышит» загрязненная нефтью почва

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили, как меняется газообмен в почве при загрязнении нефтью и ее отходами. Результаты исследования позволят эффективно очищать плодородные земли, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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Нефтяные углеводороды изменяют биологические свойства грунта и нарушают стабильность почвенных экосистем, подавляя выделение углекислого газа (CO2). «Дыхание» земли служит важным показателем активности микроорганизмов, в результате деятельности которых разрушают загрязнители.

В ПНИПУ замерили скорость выделения углекислого газа из почвы при попадании в нее нефтепродукта в разных концентрациях в зависимости от длительности загрязнения.

«Результаты экспериментальных исследований показали, что при увеличении концентрации нефтяных углеводородов образование углекислого газа активно снижается. Мы определили зависимость интенсивности выделения газа загрязненной почвой с течением времени — через неделю и через 24 месяца», — рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Эльвира Сакаева.

Резкое снижение выбросов CO2 из почвы в первую неделю обусловлено токсическим воздействием масла на микроорганизмы. Загрязнитель обволакивает частицы почвы и ограничивает доступ к кислороду. Но после 24 месяцев «дыхание» грунта постепенно увеличивается от 3 до 19 раз по сравнению с моментом загрязнения. Это подтверждает интенсивное протекание окислительно-восстановительных процессов, возрождение популяций микроорганизмов и интенсивное очищение грунта.