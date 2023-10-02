Исследование: важная часть тела продолжает жить спустя годы после смерти

Микробиолог-эколог из Университета Теннесси Дженнифер ДеБрюн рассказала в своей статье для ScienceAlert, что микроорганизмы человека продолжают жить спустя годы после его смерти и способствуют процветанию экосистем.

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ДеБрюн в своих работах изучает некробиом - микробов, живущих внутри, на поверхности и вокруг разлагающегося тела.

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Она отметила, что каждое тело содержит триллионы микроорганизмов, которые важны для здоровья, пока животное или человек живы. Эти микробные симбионты (микроскопические организмы - бактерии, вирусы, грибы) помогают переваривать пищу, вырабатывать необходимые витамины, защищают от инфекций.

Исследователи во главе с ДеБрюн решили утончить процесс, с которым сталкиваются симбиотические союзники организма после его смерти. ДеБрюн подчеркнула, что микробы не умирают вместе с телом, при этом они не просто продолжают жить, но и играют важную роль в переработке тела «для того, чтобы могла процветать новая жизнь».

После смерти в теле перестает циркулировать кровь, которая разносила кислород по организму. С клетками, лишенными кислорода, происходит процесс автолиза - саморазрушение с использованием собственных ферментов клеток. Ферменты, которые раньше «переваривали» углеводы, белки и жиры для получения энергии или контролируемого роста, начинают воздействовать на мембраны, белки, ДНК и другие компоненты, из которых состоят клетки.

Как рассказала ДеБрюн, продукты этого клеточного распада служат отличной пищей для симбиотических бактерий, которые обращаются к новому источнику питания без поступлений из пищеварительной системы.

Кишечные бактерии, особенно класс микробов под названием Clostridia (они способны выживать и размножаться в отсутствие кислорода), распространяются по органам и участвуют в процессе гниения.

«С эволюционной точки зрения вполне логично, что микробы развили способы адаптации к умирающему телу. Им необходимо научиться выживать в течение достаточно долгого времени, чтоб найти нового хозяина для колонизации. И чем больше их популяция, тем выше вероятность того, что хотя бы несколько особей выживут в более суровых условиях и успешно найдут новое тело», - подчеркнула микробиолог.

Если тело похоронят в земле, его микробы со временем попадут в почву вместе с жидкостями разложения. Там они оказываются в совершенно новой среде и сталкиваются с новым микробным сообществом в почве.

Работы исследовательской группы ДеБрюн показали, что ДНК-сигнатуры микробов, связанных с умершим, можно обнаружить в земле под разлагающимся телом, на поверхности почвы и в могилах в течение месяцев и даже лет после разложения мягких тканей тела. При этом микробы умершего не просто живут в почве, они взаимодействуют с местными почвенными микробами, помогая разлагать организм.

Также ученые выяснили, что микробы, ассоциированные с мертвыми телом, усиливают круговорот азота. Они играют решающую роль в переработке органических форм азота (белков) в неорганические формы (аммоний и нитрат), которые могут быть использованы микробами и растениями.