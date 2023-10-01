Создатель ChatGPT объяснил, почему людям не стоит бояться увольнения из-за ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что ИИ создан для помощи людям в их рабочих задачах, а не для их замены.

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В своем X-аккаунте он написал: «ИИ-системы лучше справляются с задачами, чем с работой. Предоставление более совершенных инструментов для ускорения работы часто приводит к качественным изменениям в том, что люди могут делать».

Основатель компании-разработчика ChatGPT признал, что в будущем нейросети смогут выполнять все задачи для определённых профессий. Однако он уверен, что когда это произойдет, люди найдут новую и гораздо более интересное занятие.