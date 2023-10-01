Археологи нашли в Египте сотни кувшинов с вином, которому 5000 лет

При раскопках в центральной части Египта археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма страны.

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В пресс-службе отметили, что в археологическую миссию входят египетские, немецкие и австрийские специалисты.

В ходе раскопок, проводившихся группой археологов у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, были обнаружены сотни закрытых кувшинов.

«Внутри них находились остатки вина», — пояснили в ведомстве.

В министерстве заметили, что при раскопках удалось также найти погребальную мебель.

В египетском Высшем совете по древностям уточнили, что обнаруженные артефакты очень крупные, дошли до нашего времени в хорошем состоянии. Возраст вина в кувшинах, по оценкам экспертов, составляет порядка 5000 лет.