Археологи нашли в Египте сотни кувшинов с вином, которому 5000 лет
При раскопках в центральной части Египта археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма страны.
В пресс-службе отметили, что в археологическую миссию входят египетские, немецкие и австрийские специалисты.
В ходе раскопок, проводившихся группой археологов у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, были обнаружены сотни закрытых кувшинов.
«Внутри них находились остатки вина», — пояснили в ведомстве.
В министерстве заметили, что при раскопках удалось также найти погребальную мебель.
В египетском Высшем совете по древностям уточнили, что обнаруженные артефакты очень крупные, дошли до нашего времени в хорошем состоянии. Возраст вина в кувшинах, по оценкам экспертов, составляет порядка 5000 лет.
Ранее сообщалось, что в начале 2023 года в Египте удалось обнаружить древнейшую мумию из всех, что когда-либо были найдены при работах на территории страны. Вместе с ней ученые нашли отлично сохранившийся папирус с отрывками из Книги мертвых.