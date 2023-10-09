Как проверить Apple iPhone на оригинальность при покупке

Каждый год компания Apple продает десятки, а иногда и сотни миллионов смартфонов iPhone, которые через год-два уходят на вторичный рынок. В России популярность iPhone столь велика, что прошлогодний аппарат в хорошем состоянии при адекватной цене улетает на том же Avito буквально за считанные минуты, и это не преувеличение. Но с «айфонами» есть проблема – их любят подделывать. Причины этого обсуждать не будем, а вот то, как проверить айфон при покупке на оригинальность, как раз и обсудим. Преимущество в том, что у iPhone огромное количество «меток», по которым можно без проблем определить, что аппарат – подделка. Ниже будет много советов, которые мы крайне рекомендуем изучить перед покупкой.

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Комплектация

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На сайтах с объявлениями можно найти большое количество смартфонов iPhone без коробки, документов и прочей комплектации. К таким объявлениям нужно относиться с подозрением, особенно если покупается относительно свежая модель. Коробку выбрасывают редко, а вот подделки часто продаются в обычном антистатике. Рассказы про переезды и пожары – частая история и она у всех подозрительно похожа. Коробка необходима для того, чтобы сверить модель и серийный номер. А еще лучше, чтобы был чек, в котором будет указан магазин, модель и дата продажи.

Серийный номер

Второй по важности момент – серийный номер аппарата и его IMEI. Все данные с коробки должны строго соответствовать тому, что выдает система. Чтобы проверить серийник и IMEI нужно открыть настройки и там выбрать раздел «Об устройстве». Если хоть одна цифра не совпадает – отказываетесь от покупки, так как этого быть не может, а значит вас хотят осознанно обмануть.

Apple

Если все совпадает, то копируете серийный номер устройства и идете на официальный сайт Apple в раздел проверки устройства по серийному номеру и вставляете туда скопированные цифры. Ну или перепишите руками, если вам так удобней. Сайт должен показать вам точную информацию о телефоне, включая гарантийные обязательства. Проверьте все данные, включая модель и поколение. В некоторых случаях, особенно с параллельным импортом, вы можете не найти никаких расширенных данных, но сама модель в базе найтись обязана. Если не находится и сайт выдает ошибку – вам пытаются продать подделку.

Теперь про IMEI — уникальный идентификационный номер каждого мобильного телефона. Его также нужно проверить проверьте его на официальном сайте Apple или на сайтах, предоставляющих информацию о статусе устройства, например, imei.info. Там тоже должна быть указана модель, а некоторые сайты покажут, когда телефон первый раз был активирован.

Проверьте активацию устройства

У смартфонов Apple iPhone есть такая штука, как iCloud и режим обнаружения. Если при включении iPhone требует ввести учетные данные iCloud предыдущего владельца, это может быть признаком, что устройство украдено. Ну зачем владельцу продавать свой телефон заблокированным? Убедитесь, что iPhone был отключен от учетной записи iCloud предыдущего владельца.

Apple

Ответственные продавцы делают полный сброс устройства еще на этапе предпродажной подготовки девайса, а тогда вам нужно просто включить iPhone, запустить систему и посмотреть, не просит ли устройства авторизоваться под старым логином. Если никаких аккаунтов нет, и вы можете создать новый – все чисто. Но самый верный способ, это создать аккаунт заранее и просто залогиниться для проверки в него.

Оцените внешний вид

Оригинальные iPhone имеют высокое качество сборки и материалов. Проверьте, нет ли на устройстве следов несанкционированного вскрытия или ремонта, таких как отсутствующие или поцарапанные винты. Если устройство вскрывалось, то скорее всего его роняли и разбивали – это очень плохо. Во-первых, обычно чинятся китайскими аналогами, а во-вторых, редко кто восстанавливает заводскую защиту от жидкости. Покупать ремонтированный телефон – не лучшая затея, кроме официального ремонта в авторизованном сервисном центре по гарантии и с документами о проведенных работах. Но на сегодняшний день официальных сервисов в России не осталось, поэтому это касается лишь ремонтов более старых моделей и проведенных до марта 2023 года.

Проверьте работу Touch ID и Face ID

Очень часто после замены стекла не работают функции Touch ID или Face ID. Также еще может не работать TrueTone. Это все говорит о том, что был произведен кустарный ремонт в неофициальном сервисе с китайскими запчастями.

Apple

Проверьте операционную систему

Подделки часто работают на операционных системах, имитирующих iOS. Ознакомьтесь с интерфейсом и функциями iOS, чтобы узнать, не является ли операционная система подделкой. Если плохо знакомы с системой – посмотрите заранее скриншоты или видео в интернете.

Apple

Проверьте состояние батареи

Проверьте состояние батареи в настройках iPhone, чтобы убедиться, что она не изношена. Очень старый аккумулятор будет требовать постоянной подзарядки и вам придется потратить деньги на его замену. Вам нужно зайти в настройки, промотать вниз до раздела «Аккумулятор» и посмотреть на степень изношенности. Лучше искать телефоны с емкостью аккумулятора выше 90%, а вот ниже 80% покупать уже нельзя. За один год аккумулятор «айфона» теряет 5-6% емкости при обычном использовании с зарядкой раз в сутки, и около 10-15% за год при интенсивном использовании и зарядках от мощных адаптеров.

Цена

Если цена кажется слишком низкой для выбранной модели iPhone, которую вы покупаете, - это сигнал, что что-то не так. Хорошие айфоны на вторичке улетают как горячие пирожки, поэтому нет никакого смысла ставить цену ниже рынка. Если вы видите заманчивое предложение с низкой ценой за хороший аппарат, то задумайтесь, почему его еще не купили. Исключение может быть, если объявление размещено менее одного часа назад.

Заключение