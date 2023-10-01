Российские ученые начали исследования VR-комплекса реабилитации легких

Технический руководитель проекта, преподаватель Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) Александр Зубков в беседе с ТАСС рассказал, что ученые начали первое в мире исследование геймифицированного VR-комплекса реабилитации функций легких.

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Исследование проходит на базе волгоградских клиник, VR-комплекс создан для реабилитации пациентов переболевших ОРВИ, COVID-19, также для улучшения работоспособности легких.

Комплекс получил свидетельство о регистрации. Сейчас начались исследования, апробация - проводится научно-исследовательская работа в медицинских центрах Волгограда. На данный момент мы продумываем, как сделать продукт массовым, задача такая стоит. Александр Зубков Технический руководитель проекта, преподаватель Волгоградского государственного технического университета

VR-комплекс создан учеными лаборатории Visdom ВолгГТУ в сотрудничестве с разработчиками медицинских IT-решений "Девирта".