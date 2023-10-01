Из-за энергозатратности ИИ Microsoft задумалась над созданием ядерных реакторов

Microsoft прорабатывает новын подходы к обеспечению энергией своих энергоемких ИИ-задумок, рассматривая возможность использования ядерных реакторов. Этот неожиданный шаг был предпринят в связи с тем, что технологический гигант признал колоссальное потребление энергии при обучении больших языковых моделей (LLM).

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План Microsoft предусматривает использование малых модульных реакторов (SMR) для обеспечения центров обработки данных необходимой электроэнергией. Однако перед компанией стоит несколько задач. Во-первых, компании необходимо разработать функциональный проект SMR. Во-вторых, необходимо обеспечить поставки высокообогащенного уранового топлива, которое обычно используется в таких реакторах. Наконец, Microsoft необходимо разработать стратегию долгосрочного хранения ядерных отходов.