Из-за энергозатратности ИИ Microsoft задумалась над созданием ядерных реакторов
Microsoft прорабатывает новын подходы к обеспечению энергией своих энергоемких ИИ-задумок, рассматривая возможность использования ядерных реакторов. Этот неожиданный шаг был предпринят в связи с тем, что технологический гигант признал колоссальное потребление энергии при обучении больших языковых моделей (LLM).
План Microsoft предусматривает использование малых модульных реакторов (SMR) для обеспечения центров обработки данных необходимой электроэнергией. Однако перед компанией стоит несколько задач. Во-первых, компании необходимо разработать функциональный проект SMR. Во-вторых, необходимо обеспечить поставки высокообогащенного уранового топлива, которое обычно используется в таких реакторах. Наконец, Microsoft необходимо разработать стратегию долгосрочного хранения ядерных отходов.
Помимо реакторов SMR, Microsoft также занимается исследованием ядерного синтеза - еще более амбициозного источника энергии. В начале этого года компания подписала соглашение о покупке электроэнергии с компанией Helion, возглавляемой руководителем OpenAI Сэмом Альтманом. Несмотря на то, что ядерный синтез является предметом исследований уже несколько десятилетий, он имеет все шансы стать перспективным решением в области энергетики.