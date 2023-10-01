Роботов-курьеров начали использовать для раскрытия преступлений

Компания Serve Robotics, работающая в Лос-Анджелесе совместно с Uber Eats, предоставила полицейскому управлению Лос-Анджелеса (LAPD) видеозапись с одного из своих роботов в рамках уголовного расследования.

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Этот инцидент проливает свет на возможности непрерывного наблюдения роботами-доставщиками, поскольку они часто фиксируют окружающую обстановку. Из электронных писем, полученных в результате запроса открытых документов, следует, что компания Serve Robotics выразила желание более тесно сотрудничать с полицией Лос-Анджелеса, которая с пониманием отнеслась к этой идее.

В данном случае речь шла о попытке кражи робота Serve Robotics. Компания с радостью поделилась с полицией видеозаписями робота.