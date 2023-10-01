Первую ракету «Ангара-А5В» запустят не ранее 2028 года

«Дальнейшие работы по созданию тяжёлого носителя повышенной грузоподъ`мности «Ангара-А5В» планируется развернуть после завершения лётной отработки изделия разгонного блока КВТК, использующего ту же топливную пару кислород-водород. Начало изготовления лётного образца запланировано на начало 2028 года»,— сказал Варочко «РИА Новости».

КВТК — семейство кислородно-водородных разгонных блоков для использования в составе ракеты-носителя «Ангара» тяжёлого класса и сверхтяжёлой ракеты. Его, в частности, планируют применять на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». За счёт КВТК при пуске с космодрома Восточный «Ангара-А5М» сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой 5 т, а «Ангара-А5В» — 7,5 т.