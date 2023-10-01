Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года

Первую ракету российскую ракету «Ангара-А5В» запустят после летных испытаний нового разгонного блока КВТК, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексея Варочко.

По его словам, центр успешно завершил разработку эскизного проекта по созданию ракеты-носителя «Ангара-А5В». Дальнейшие работы по созданию тяжелого носителя повышенной грузоподъемности планируется развернуть после завершения летной отработки изделия разгонного блока КВТК, использующего ту же топливную пару кислород-водород.

Начало изготовления летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК состоится в 2028 году.