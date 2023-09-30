Apple готовит новый iPhone SE в 2025-м – в дизайне iPhone 14 и с USB-C
В сети появились слухи относительно iPhone SE 4. Аппарат будет заключен в корпус со слегка закругленными краями, получит порт USB Type-C, настраиваемую кнопку действия, а также будет базироваться на процессоре Apple A15 Bionic – такой же установлен внутри iPhone 13 Pro и базовых iPhone 14.
Дизайн iPhone SE 4 может быть основан на iPhone 14. Скорее всего, устройство будет иметь основную камеру с одним 48-мегапиксельным датчиком, который к 2025-му году станет дешевле для массового производства.
Следующий iPhone SE 4, вероятно, получит OLED-дисплей, взятый прямо из iPhone 14. Таким образом из девайса пропадет сканер отпечатков пальцев Touch ID – его заменит Face ID. Предположительно, дебют iPhone SE 4 состоится в 2025 году.
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