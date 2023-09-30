Найден способ защиты от COVID-19 новорожденных

Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что вакцинация женщины от COVID-19 во время беременности помогает защитить от инфекции новорожденного. Отчет опубликован на сайте CDC.

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Младенцы младше шести месяцев не могут получить вакцину от COVID-19, но при этом очень уязвимы к инфекции и имеют высокий риск тяжелых симптомов и госпитализации. Согласно исследованию CDC, для младенцев младше трех месяцев риск госпитализации по поводу COVID-19 был на 54% ниже, если мать получила вакцину во время беременности. В возрасте от 3 до 5 месяцев эффективность вакцины составляет 35%. Антитела матери проникают в организм плода через плаценту и были обнаружены в пуповинной крови.

Кроме того, по данным CDC, беременные женщины, заразившиеся COVID-19, могут столкнуться с повышенным риском осложнений, включая мертворождение, хотя в целом риски невелики. В США беременным женщинам также рекомендовали сделать прививку от коклюша и новую вакцину против респираторно-синцитиального вируса.