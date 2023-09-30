В России будут отслеживать снежных барсов с помощью беспилотников и ИИ

"Это будет интересно: если птиц окольцовывают, то мы рассчитываем, что эти технологии позволят нам без вмешательства человека, без нарушения среды обитания наблюдать за барсами. … Искусственный интеллект будет установлен на компьютере, а с беспилотника мы будем получать данные - фото- и видеосъемку. Мы будем видеть территорию, понимать, одна и та же особь переходит из одного места в другое или все же это разные особи". Константин Цыганов Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ