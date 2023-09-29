Врач оценил эффективность нового российского препарата от рака

Эффективность нового препарата российского производства для лечения рака с помощью света может на определенных стадиях доходить до 90-100 процентов. Об этом рассказал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению из НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков, передает РИА Новости.

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«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — уточнил врач.

По его словам, такая разновидность препаратов для борьбы с онкологией хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.

Однако у лекарства есть противопоказание — это порфириновая болезнь, которая, как уточнил Погребняков, редко встречается в России.