Российские ученые взялись за разработку нейроморфного компьютера

Вы не воспроизводите на самом деле интеллект и не можете. <...> Вы берете массив данных и делаете так, что можете одновременно огромное количество данных крутить. <...> Это и есть, грубо говоря, искусственный интеллект. Это в чистом виде электрические затраты. <...> Поэтому надо энергетику развивать и создавать нейроморфный компьютер, то есть компьютер, который будет похож на мозг. <...> Чем мы и занимаемся в Курчатовском институте, — сказал президент научно-исследовательского центра.