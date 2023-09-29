Ученым удалось впервые запечатлеть космическую паутину

Ученым удалось впервые напрямую запечатлеть космическую паутину. Как сообщает ScienceAlert, астрофизик Кристофер Мартин из Калифорнийского технологического института разработал методику и инструмент для получения изображений космической паутины даже в неосвещенных уголках Вселенной.

© Калифорнийский технологический институт/IPAC

Несмотря на бесконечность космических расстояний, галактики не являются изолированными островками вещества. Между скоплениями материями есть нити из темного и обычного вещества, которые соединяют всю вселенную сетью космической паутины. До сих пор эти нити удавалось наблюдать лишь вблизи квазаров, которые из-за своей яркости ученые называют «космическими фонарями».

Считается, что в нитях сосредоточено около 60% первичного водорода, рожденного после Большого взрыва. Паутина абсорбирует водород из межгалактической среды и переносит его в галактики для стимулирования звездообразования. Картографирование этих маршрутов позволит узнать очень много об эволюции Вселенной в прошлом, а также позволит предсказать ее будущее. Однако для этого нужно было решить проблему: атомы водорода в межгалактической среде являются слабым источником излучения, который почти невозможно было заметить с Земли.

Мартин провел первое моделирование еще в 2019 году. Он понял, что обнаруживать космическую паутину возможно регистрируя излучение водорода по линии Лайман-альфа, а фоновое излучение, заглушающее полезный сигнал, вычиталось во время сравнения разных участков неба. В результате его работа привела к созданию прибора Keck Cosmic Web Imager (KCWI).