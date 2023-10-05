Калибровка батареи на Android: простые способы

Android-смартфоны уже много лет страдают от проблем с расходом батареи — но хорошая новость в том, что разработчики операционной системы прекрасно об этом знают. Именно поэтому существует калибровка батареи: рассказываем, зачем она нужна и как ее провести.

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Что такое калибровка батареи

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Android-устройства по умолчанию предлагают удобный способ отслеживать заряд батареи — как правило, индикатор находится в правом верхнем углу экрана. Однако продолжительное использование электроники неизбежно приводит к исчерпанию ресурса батареи, из-за чего максимальный объем аккумулятора снижается. К сожалению, Android не учитывает этот фактор — поэтому показания индикатора и фактический заряд батареи могут различаться.

Как раз для таких случаев и предусмотрена процедура калибровки: она заставляет операционную систему рассчитать ресурс батареи заново, благодаря чему индикатор вновь начнет показывать правильный процент. Но важно понимать, что калибровка аккумулятора никак не продлевает срок службы устройства.

Способы калибровки батареи на Android

Ручная калибровка

Пользуйтесь телефоном до тех пор, пока он не выключится сам по себе.

Попробуйте включить его и дождитесь момента, когда он опять выключится.

Поставьте устройство на зарядку, но не включайте его. Дождитесь момента, когда батарея зарядится на 100%.

После этого включите телефон. Скорее всего, индикатор батареи покажет заряд ниже 100%. Заново подключите зарядное устройство и продолжайте заряжать смартфон, пока аккумулятор не покажет 100%.

Затем отключите телефон от зарядки и перезагрузите его. Если после перезагрузки заряд все еще будет ниже 100%, повторите шаг выше.

Закончив цикл зарядки, опять пользуйтесь телефоном, пока он не разрядится полностью — и вновь зарядите его до 100%.

Сторонние приложения

Если вы не хотите возиться с ручной калибровкой, можно попробовать сторонние приложения из Play Store: например, Battery Life & Health Monitor или AccuBattery. Однако многие пользователи говорят, что софт не так хорошо калибрует аккумулятор, как ручной метод.

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