В Microsoft рассказали об обсуждении с Apple внедрения Bing в Safari

Microsoft долгое время пыталась заменить Google на Bing в качестве стандартной поисковой системы на iPhone.

© Ferra.ru

Однако, по словам Михаила Парахина, руководителя отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, Apple никогда серьёзно не рассматривала эту возможность.

Вместо этого корпорация использовала Bing как инструмент торговли с Google для получения лучших комиссионных сделок.

Apple сотрудничает с Google, используя его как основной поисковик в браузере Safari, с 2003 года. Взамен купертиновцы получают часть доходов от рекламы.

Согласно Министерству юстиции США, такие сделки позволили Google усилить своё монопольное положение на рынке интернет-поиска.