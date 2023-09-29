В Microsoft рассказали об обсуждении с Apple внедрения Bing в Safari

Microsoft назвала свой поисковик Bing «разменной монетой» в переговорах Apple с Google
Microsoft долгое время пыталась заменить Google на Bing в качестве стандартной поисковой системы на iPhone.
Однако, по словам Михаила Парахина, руководителя отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, Apple никогда серьёзно не рассматривала эту возможность.
Вместо этого корпорация использовала Bing как инструмент торговли с Google для получения лучших комиссионных сделок.
Apple сотрудничает с Google, используя его как основной поисковик в браузере Safari, с 2003 года. Взамен купертиновцы получают часть доходов от рекламы.
Согласно Министерству юстиции США, такие сделки позволили Google усилить своё монопольное положение на рынке интернет-поиска.
Парахин, который перешёл в Microsoft из Яндекса в 2019 году, утверждает, что встречи с Apple в 2021 году по вопросу перехода на Bing не привели к результатам. По его словам, Bing всегда был для Apple лишь «разменной монетой» в переговорах с Google.