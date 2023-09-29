Исследователи «Лаборатории Касперского» научили нейросеть спать
Российские исследователи дали возможность нейросети «переосмыслить» свои решения во время «сна»
Учёные из «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть, которая способна проводить анализ своих дневных решений во время сна. Это означает, что после активной работы в течение дня, нейросеть может пересмотреть свои решения и дополнительно проанализировать информацию.
Руководитель проекта Андрей Лаврентьев пояснил, что в ходе рабочего дня нейросеть иногда вынуждена принимать быстрые решения, которые не всегда являются наилучшими из-за ограниченного времени. Во сне же она может вернуться к этим решениям, обработать больше информации и, возможно, прийти к более оптимальным выводам. Таким образом, нейросеть «учится» на своих дневных опытах и применяет их в будущем.
Этот подход, известный как спайковые сети, предоставляет новые возможности для создания искусственного интеллекта, который может обрабатывать события, иметь элементы памяти и внимания. Это открывает широкие перспективы для развития самообучающихся нейронных сетей и будущих технологий искусственного интеллекта.