МТС начнет тестировать свою нейросеть в России

МТС AI, дочерняя структура группы МТС, планирует провести в России тестирование собственной большой языковой модели (LLM). Компания уже работает с этой технологией в одной из стран СНГ, пишет ТАСС.

Языковая модель МТС AI может найти применение в сервисах для граждан и проектах «умных городов». Она сможет, например, осуществлять поиск по локальным базам знаний, обобщать переписку и телефонные разговоры, извлекать данные из последних взаимодействий.

В пресс-релизе не уточняется, в каком именно городе или стране СНГ проводятся пилотные проекты, однако отмечается, что интерес к ним проявляют как зарубежные, так и российские организации, в том числе банки и службы поиска работы. Применение языковых моделей стало популярным с запуском ChatGPT от OpenAI, а различные компании, включая российские Яндекс и Сбер, разработали свои собственные языковые модели.