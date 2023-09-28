Ученые воссоздали самый страшный звук в мире со времен ацтеков

Специалисты воссоздали звук, которым тысячелетия назад ацтеки сопровождали церемонии человеческих жертвоприношений, пишет Daily Star. Услышать так называемый свист смерти удалось команде Ad Lab благодаря 3D-моделированию.

В 1990-х годах во время раскопок в Мексике археологи вместе с останками человека обнаружили хорошо сохранившийся артефакт, по форме напоминающий череп. Если в него подуть, то он издает резкий звук диапазоном 1000 Гц.

Этот звук был признан самым ужасающим в мире. Хотите, верьте, хотите нет, но это нечеловеческий крик. Звук, который издает предсмертный свист, от природы вселяет страх в ваше сердце, — приводит издание слова представителя разработчиков Джеймса Оргилла.

Ученые предполагают, что человеческие жертвоприношения с использованием «свиста смерти» проводились в честь бога воздуха и ветра Эхекатля.

Всего в Ad Lab с помощью 3D-принтера изготовили четыре «свистка смерти», один из которых звучит как женский крик «самым ужасным образом из возможных», добавил Оргилл.