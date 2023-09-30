«Каспийский монстр»: история самого амбициозного советского самолета

1960 годы, разгар холодной войны. Разведка США получает необычные снимки со спутников-шпионов: они запечатлели над поверхностью Каспийского моря какой-то странный аппарат, который будто бы скользил над поверхностью воды. На первый взгляд очертания машины напоминали самолет, однако он был совершенно гигантским: таких больших летательных аппаратов никогда не существовало. Некоторое время спустя ЦРУ разузнало кодовое обозначение таинственной машины — «КМ». Из-за этого разведчики прозвали неопознанный объект «Каспийским монстром».

Но реальность, как это обычно и бывает, менее прозаична. «Каспийским монстром» оказался «Корабль-макет»: экспериментальный экраноплан советского инженера Ростислава Евгеньевича Алексеева. На деле машина была чем-то средним между кораблем и низколетящим самолетом, который перемещался вдоль водной глади за счет экранного эффекта — аэродинамического феномена, создающего воздушную подушку между ровной поверхностью и летательным аппаратом.

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Алексеев интересовался подобными идеями еще со студенческих времен. Темой его дипломной работы был проект быстроходного катера на подводных крыльях: по окончанию Горьковского института он даже предложил машину военно-морскому флоту. Правда, тогда его инициативу отклонили, сославшись на то, что в военное время стране нужны танки, а не катера.

Тем не менее, инженер не забросил мечту. Днями он работал на заводе «Красное Сормово», где занимался сборкой танков Т-34, а по ночам корпел над личными проектами — он тестировал свои скоростные катера на заводском затоне. Из этих экспериментов и родился проект экраноплана, который поначалу казался конструкторам неудачной шуткой. Нарком флота, может, и отклонил смелую идею, однако начальство «Красного Сормово» увидело в нем потенциал и разрешило Алексееву работать над экспериментом.

«Корабль-макет» был опытной машиной инженера. На транспортировку прототипа до места испытаний в Каспийском море понадобился целый месяц: технику ночами сплавляли по Волге из соображений секретности. Как раз во время испытаний американские спутники-шпионы и сделали снимок «Каспийского монстра», хотя, на самом деле, переживать было не из-за чего — в конце концов «Корабль-макет» затонул в результате аварии.