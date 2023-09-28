Российские ученые назвали причины стабилизации «острова тепла» Москвы

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Государственного университета «Дубна» подробно исследовали многолетние изменения и годовой ход «острова тепла» Москвы за последние 30 лет. Они выяснили, что, в отличие от других мегаполисов мира, температурный уровень в столице России остался стабильным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МГУ.

«Островом тепла» называют метеорологические явление, при котором температура городских пространств оказывается существенно выше окружающих его пригородов. В некоторых случаях разница может составлять до 10-15 °C.

По словам ученых, московский «остров тепла» стабилизировался благодаря природным и социально экономическим факторам. В столице сохраняется относительное постоянство погоды и уровень растительной массы, отвечающий за транспирацию, — процесс испарения влаги через стебли и листья. Кроме того, на городской температуре сказывается постепенно переселение жителей из «старой Москвы» на новые окраины, а также деиндустриализация, в ходе которой крупные заводы закрываются или переносятся за пределы города.