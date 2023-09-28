Ученый развеял миф о вреде вышек 5G

Вышки 5G безопасны для здоровья людей, получить вред можно только в том случае, если встать к ним вплотную, пояснил ученый и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. В беседе с «360» он пояснил, что развеять миф об опасности вышек для людей можно спокойной разъяснительной работой.

«Возле энергетических установок <...> действительно есть излучение. Это правда. <...> Подойти вплотную и обнять вышку 5G — все равно что засунуть руку в микроволновку. Но это работает на предельно малых расстояниях», — пояснил ученый.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов уточнил, что вышки используются уже достаточно долго и никаких последствий от этого зафиксировано не было. Он напомнил, что все вокруг пронизано разными видами волн. Эксперт подчеркнул, что никакого излучения вышки вызвать не могут.

«Вышки 5G, как и любые другие устройства категории длинных волн, <...> для человека абсолютно безвредны <...> с точки зрения базовой физики», — пояснил Мясоедов.

Эксперт уточнил, что вред здоровью наносят волны короткого диапазона, например те, которые применяют при рентгене. Чтобы получить электромагнитное излучение от длинных волн, необходимо «стоять в обнимку» с вышкой для передачи связи. Мясоедов добавил, что людей также может пугать большое количество вышек на ограниченном пространстве.