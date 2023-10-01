Как пользоваться историей версий в Microsoft Word: инструкция

Функция просмотра истории версий присутствует и в обычной, и в веб-версии Microsoft Word, хотя в последней она реализована немного удобнее. Справа от строки с названием файла должен быть значок стрелки вниз: нажмите на него и откройте историю версий. После этого на экране откроется новая страница, где справа будет список разных версий документа — они ранжируются по времени изменений.