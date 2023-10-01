Как пользоваться историей версий в Microsoft Word: инструкция
Microsoft Word предлагает встроенную функцию восстановления предыдущих версий документа на случай внезапной неполадки компьютера или массивных правок. Портал makeuseof.com рассказал, как ей пользоваться.
Функция просмотра истории версий присутствует и в обычной, и в веб-версии Microsoft Word, хотя в последней она реализована немного удобнее. Справа от строки с названием файла должен быть значок стрелки вниз: нажмите на него и откройте историю версий. После этого на экране откроется новая страница, где справа будет список разных версий документа — они ранжируются по времени изменений.
Нажатие на любую из версий откроет предварительную версию документа, где вы сможете изучить содержимое текста: это поможет выбрать вам нужный вариант для восстановления. Когда вы найдете то, что ищете, останется только нажать на кнопку восстановления.
Важно! Если вы не пользуетесь веб-версией Microsoft Word, то восстановление разных версий будет доступно только при условии, что ваши документы автоматически подгружаются в облачное хранилище OneDrive.